Tote Person bei Brand in Bensheim geborgen

Bei einem Brand am frühen Donnerstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße in Bensheim ist ein Mensch tot geborgen worden. Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauerten am Morgen noch weiter an, wie die Polizei Südhessen mitteilte. Mehrere Hausbewohner mussten für die Dauer der derzeit noch andauernden Lösch- und Rettungsmaßnahmen ihre Wohnungen verlassen. Die genaue Ursache des Brandes und die Identität der Person werden derzeit ermittelt.