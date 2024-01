Umgang mit AfD-Stimmen in Mannheim: Uneinigkeit im Gemeinderat

Als Mann der scharfen Worte gilt Ralf Eisenhauer nicht. Bei den Neujahrsempfängen in der Gartenstadt und in Käfertal äußerte sich der Baubürgermeister indes sehr klar zur AfD. „Um es deutlich auszusprechen: Eine rechtsextreme, verfassungsfeindliche Partei mit über 20 Prozent Zuspruch bei Umfragen ist die größte Bedrohung für Frieden und Freiheit in Deutschland. ,Nie wieder’ ist jetzt!“, sagte der Sozialdemokrat.