Noch keine vier Monate ist es her, da knallten bei Galeria Karstadt Kaufhof in Viernheim die Sektkorken. Belegschaft und Kunden feierten da gemeinsam die Nachricht, dass es die Kaufhaus-Filiale im Rhein-Neckar-Zentrum wieder von der Streichliste des angeschlagenen Konzerns geschafft hatte. Die Schließung sei nach einer Einigung mit dem Vermieter der Immobilie vom Tisch, hieß es damals, die bereits ausgesprochenen Kündigungen für die Belegschaft wurden zurückgenommen. Doch spätestens seit Dienstag dürfte bei vielen Beschäftigten der Warenhauskette die Sorge um ihren Job zurückgekehrt sein: Zum dritten Mal innerhalb von dreieinhalb Jahren hat Galeria Karstadt Kaufhof einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Die Zukunft der verbliebenen rund 90 Häuser und rund 15 000 Beschäftigten ist damit erst einmal wieder offen. „Die Unsicherheit bleibt Dauergast bei Galeria Karstadt Kaufhof“, kommentiert Horst Gobrecht, Gewerkschaftssekretär bei Verdi im Bezirk Südhessen, die Situation am Dienstagnachmittag.