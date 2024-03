"Unwürdiger und skandalösen Zustand“

Das neue Jahr war noch jung, da klagte ein Patient im Maßregelvollzug in Heidelberg über heftige Bauchschmerzen. Es war schon spät am Abend, als eine Pflegerin bei der Ärztin der Einrichtung anrief, in der suchtkranke Straftäter behandelt werden. Die Medizinerin aber wollte nachts nicht gestört werden und verordnete dem Patienten ein Beruhigungsmittel und Schmerztabletten. Erst am nächsten Tag untersuchte sie den Mann. 90 Minuten später musste er notoperiert werden. Ein Blinddarmdurchbruch.