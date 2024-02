Verdi ruft zu Warnstreiks im Handel auf - auch in Mannheim und Heidelberg

Die Gewerkschaft Verdi ruft im Zuge der bundesweiten Warnstreiks im Handel auch zu Aktionen in Baden-Württemberg auf. Befristete Arbeitsniederlegungen sind am Freitag in auch in Heidelberg und Mannheim geplant, wie Gewerkschaftsfunktionär Wolfgang Krüger am Donnerstag mitteilte. Betroffen sind unter anderem die Unternehmen Kaufland, Lidl, Ikea, H&M, Primark, Alliance Healthcare, Bäko und DM. Es seien etwa 1300 Beschäftigte zur Teilnahme aufgerufen.