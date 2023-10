Die positiven Nachrichten rund um das einstige deutsche Tennis-Idol Boris Becker nehmen zu: In sportlicher Hinsicht spekulierten am Dienstag viele Medien über ein neues Engagement als Profitrainer des 20-jährigen Dänen Holger Rune. Privat sieht es danach aus, als hätten sich die zukünftigen Eigentumsverhältnisse rund um die Villa in Leimen endlich geklärt. Gegenüber dieser Redaktion bestätigte der neue Besitzer der Immobilie den Kauf des Objekts am Dienstag auf Nachfrage. Es ist Reinhard Hofmann, ein Steuerberater aus Baden-Baden, der seit wenigen Jahren ein „Vertrauensverhältnis“ zur Tennislegende pflegt, wie er selbst es ausdrückt.