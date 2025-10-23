Viernheim: Autodiebe klauen weißen BMW X1
Ein weißer BMW ist in Viernheim gestohlen worden. Die Diebe hatten wohl Zugang zum Original-Fahrzeugschlüssel.
Viernheim. Unbekannte haben einen weißen BMW X1 in der Nacht zum Donnerstag in Viernheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HP-IM1324 im Heinrich-Lanz-Ring abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dem Besitzer wohl zuvor der Original-Fahrzeugschlüssel entwendet, ehe die Diebe in der Nacht den BMW klauten.
Die Kriminalpolizei Heppenheim ist mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen. (heh)