Viernheim: Autofahrerin kracht in Leitplanken auf A659 - 20.000 Euro Schaden

Viernheim. Eine Autofahrerin ist am Dienstagmorgen mit Leitplanken auf der A659 kollidiert. Dabei entstand Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie hatte angegeben, auf Höhe der Anschlussstelle Viernheim-Ost in Richtung Weinheim einem unbekannten Fahrzeug ausgewichen zu sein. Der Fahrer des unbekannten Autos sei geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 47093 0 entgegen. (dls)