Viernheim: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall mit verletztem 90-Jährigen 

Viernheim. Bei einem Unfall mit einem E-Scooter ist ein 90 Jahre alter Fahrradfahrer am Samstagnachmittag in Viernheim verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr in der Wasserstraße / Ecke Rathausstraße, teilte die Polizei mit. Nach dem Zusammenstoß mit dem E-Scooter stürzte der Senior und verletzte sich. Der Fahrer des E-Scooters flüchtete - nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem Fahrer um ein Kind oder einen Jugendlichen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06206 9440 0 entgegen. (dls)