Geschwindigkeitskontrolle

Viernheim: Zivilfahnder erwischen Raserin mit 65 „Sachen“ zu viel auf A659

Eine 35-Jährige ist auf der A659 bei Viernheim von einer Zivilstreife gestoppt worden. Die Frau war viel zu schnell unterwegs. Welche Strafe sie jetzt erwartet.

Die Frau brauste auf der A659 bei Viernheim mit 65 Stundenkilometern über dem erlaubten Limit an den Beamten vorbei (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Frau brauste auf der A659 bei Viernheim mit 65 Stundenkilometern über dem erlaubten Limit an den Beamten vorbei (Symbolbild).

Viernheim. Zivile Verkehrsfahnder haben bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwochmittag eine 35-Jährige auf der A659 bei Viernheim aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei war sie mit 165 Stundenkilometern unterwegs. In diesem Abschnitt sind aber lediglich 100 km/h erlaubt. Die Frau erwartet jetzt ein zweimonatiges Fahrverbot, 600 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weinheim/Viernheim: Polizeiwagen kracht auf A659 in Betonabgrenzung
Zwei Polizisten verletzt

Weinheim/Viernheim: Polizeiwagen kracht auf A659 in Betonabgrenzung

Ein Polizeiauto ist mit Blaulicht auf der A659 unterwegs, als die Beamten zwischen Weinheimer und Viernheimer Kreuz von der Fahrbahn abkommen. Es entsteht ein Totalschaden.

16.11.2025

Viernheim: 180 statt 100 km/h - Polizei stoppt Raser auf A659  
Saftige Strafe

Viernheim: 180 statt 100 km/h - Polizei stoppt Raser auf A659  

Zivile Verkehrsfahnder haben auf der A659 einen 30-Jährigen mit 180 km/h gestoppt. Er war 80 km/h zu schnell unterwegs - ihn erwartet eine saftige Strafe.

10.09.2025

Viernheim: Zivilfahnder stoppen Raser auf der A 659
Blaulicht

Viernheim: Zivilfahnder stoppen Raser auf der A 659

20-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Versicherungsschutz von Zivilfahndern gestoppt.

14.02.2025

Viernheim: Zivilfahnder erwischen Raser auf A659 - saftige Strafe für drei Fahrer
Blaulicht

Viernheim: Zivilfahnder erwischen Raser auf A659 - saftige Strafe für drei Fahrer

Zivilfahnder der Polizei haben drei Raser auf der A659 erwischt - die Männer erwartet unter anderem ein Fahrverbot.

11.02.2025

Gesuchter Straftäter auf A659 bei Viernheim festgenommen
Viernheim

Gesuchter Straftäter auf A659 bei Viernheim festgenommen

Betrug, gefährliche Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr: 46-Jähriger für neun Monate in Haft.

13.11.2024