Viernheim: Zivilfahnder erwischen Raserin mit 65 „Sachen“ zu viel auf A659
Eine 35-Jährige ist auf der A659 bei Viernheim von einer Zivilstreife gestoppt worden. Die Frau war viel zu schnell unterwegs. Welche Strafe sie jetzt erwartet.
Viernheim. Zivile Verkehrsfahnder haben bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwochmittag eine 35-Jährige auf der A659 bei Viernheim aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei war sie mit 165 Stundenkilometern unterwegs. In diesem Abschnitt sind aber lediglich 100 km/h erlaubt. Die Frau erwartet jetzt ein zweimonatiges Fahrverbot, 600 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. (heh)