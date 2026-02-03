Viernheim/Mannheim: Hoher Sachschaden bei Unfall auf A6
Zwei Autos sind zwischen Viernheim und Mannheim auf der A6 zusammengestoßen. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.
Mannheim. Bei einem Unfall auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und Mannheim sind am Montagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 7.45 Uhr zu der Kollision. Eine 22-jährige VW-Fahrerin fuhr dabei auf der linken Spur in Richtung Heidelberg und bemerkte den langsamer werdenden BMW vor sich zu spät. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den 50-Jährigen auf.
Verletzt wurde durch die Kollision glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Die Autobahnpolizei Seckenheim führt die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen. (sig)