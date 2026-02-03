Kollision

Viernheim/Mannheim: Hoher Sachschaden bei Unfall auf A6

Zwei Autos sind zwischen Viernheim und Mannheim auf der A6 zusammengestoßen. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Die 22-Jährige konnte die Kollision nicht mehr verhindern (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die 22-Jährige konnte die Kollision nicht mehr verhindern (Symbolbild).

Mannheim. Bei einem Unfall auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und Mannheim sind am Montagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 7.45 Uhr zu der Kollision. Eine 22-jährige VW-Fahrerin fuhr dabei auf der linken Spur in Richtung Heidelberg und bemerkte den langsamer werdenden BMW vor sich zu spät. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den 50-Jährigen auf.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Verletzt wurde durch die Kollision glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Die Autobahnpolizei Seckenheim führt die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite