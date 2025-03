"Von ADHS Betroffene werten sich bei Misserfolgen ab"

Erwachsene mit ADHS - Wie ein Heppenheimer anderen Betroffenen hilft

Immer mehr Menschen erhalten die Diagnose ADHS, auch in den Sozialen Medien erfährt das Thema einen Hype. Eine Lebenskrise ging der Diagnose von Jan Böttger voraus – heute will er Betroffenen an der Bergstraße helfen und weiß: „ADHS bei Erwachsenen ist kein Modetrend“.