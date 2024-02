Vorsicht vor Zecken in Mannheim und der Region: Mehr FSME-Fälle erwartet

Erste Frühlingsblüten, höhere Temperaturen und Sonnenstrahlen locken Menschen jetzt in Parks und in den Wald. Doch im Gras und Gebüsch lauert eine Gefahr: Zecken sind längst unterwegs. Experten raten speziell Hundebesitzern und anderen Menschen, die viel draußen sind, zur FSME-Impfung. Zecken sind nämlich offenbar Profiteure des Klimawandels. Warum das so ist und wie man sich schützt.