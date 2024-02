Wird der Heidelberger Zuckerladen doch noch gerettet?

Vor gut einem Jahr haben Marion und Jürgen Brecht angekündigt, den Zuckerladen nach fast 40 Jahren aufzugeben. Am Samstag ist es nun so weit und das Paar wird die Kult-Einrichtung in der Altstadt zum letzten Mal regulär öffnen. Nachdem sich die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin lange Zeit schwierig gestaltet hatte, gibt es jetzt aber Hoffnung auf eine Fortsetzung der zuckersüßen Geschichte.