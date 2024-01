Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Laut Polizeiangaben beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr einen PKW, der in der Mainzer Straße in Heppenheim abgestellt war. Das Fahrzeug wurde an der linken vorderen Seite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.