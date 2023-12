Zeugenaufruf: Wohnungseinbruch in Ladenburg

Mehrere unbekannte Personen sind am Freitag in ein Mehrfamilienhaus in Ladenburg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hat der Einbruch in der Hirschberger Allee im Zeitraum von 15 bis 18 Uhr stattgefunden. Hierzu schlugen die Täter zunächst die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss ein. Dadurch sei ein Sachschaden von ungefähr 600 Euro entstanden.