Zwingenberg: Einbruch in Wilhelm-Büchner-Straße
Einbrecher hatten es am Mittwoch auf eine Wohnung in Zwingenberg abgesehen. Sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.
Zwingenberg. Bislang Unbekannte sind am Mittwoch in eine Wohnung in Zwingenberg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter zwischen 11 und 22 Uhr über eine Glastür, die zum Garten führt, in der Wilhelm-Büchner-Straße ein. Sie zerstörten die Tür dabei, um ins Innere zu gelangen. Die Diebe erbeuteten Modeschmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.
Das K21/22 in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252 7060 um sachdienliche Hinweise von Zeugen, die in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet haben. (sig)