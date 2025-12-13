Zeugen gesucht

1.500 Euro Schaden: Fahrer flüchtet nach Unfall in Birkenau

In der Wilhelmstraße wurde am Donnerstagvormittag ein geparkter VW beschädigt. Der Verursacher flüchtete – die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte am Donnerstag einen geparkten VW und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Foto: Adobe Stock
Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte am Donnerstag einen geparkten VW und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Birkenau. Am Donnerstag ist es gegen 11.35 Uhr in der Wilhelmstraße in Birkenau zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache wurde hierbei ein geparkter VW beschädigt. In der Folge entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 7060 entgegen. (bw)

