115 Jahre unterwegs: Schmidt Omnibusreisen bringt Tradition und Reiselust auf die Straße

Lindenfels. Wer auf dem großen Parkplatz an der B47 in Lindenfels die Reisebusse von Schmidt Omnibusreisen sieht, merkt schnell: Hier stecken jede Menge Reiseleidenschaft drin. Seit 115 Jahren ist das familiengeführte Unternehmen aus dem Odenwald unterwegs – und hat sich vom kleinen Personenbeförderungsbetrieb zu einem modernen Reiseveranstalter entwickelt.

Was 1911 mit einer Kraftdroschke begann, wird heute bereits in fünfter Generation geführt. Mit Charlotte Schmidt steht mittlerweile die jüngste Unternehmergeneration an der Spitze des Traditionsbetriebs. Sie führt das Familienunternehmen mit viel Herzblut und einem klaren Blick nach vorn. Dabei gilt nach wie vor das Motto, das schon ihr Vater geprägt hat: „Fortschritt ist unsere Tradition“.

Foto: Schmidt Omnibusreisen Foto: Schmidt Omnibusreisen Foto: Schmidt Omnibusreisen Foto: Schmidt Omnibusreisen Foto: Schmidt Omnibusreisen Foto: Schmidt Omnibusreisen Foto: Schmidt Omnibusreisen Foto: Schmidt Omnibusreisen Foto: Schmidt Omnibusreisen 1929 - VS-12607 1934 VS7158 Odenwaldperle 1962 - Magirus Nizzafahrt 1963 - Oktober 1968 Sängerfahrt nach Königswinter Lofoten Senatsplatz Helsinki

Mehrere Generationen ergänzen sich perfekt

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Zum Team von Schmidt Omnibusreisen zählen rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Charlotte Schmidt ist froh, dass sie sich immer auf sie verlassen kann. „Bei uns arbeiten mehrere Generationen zusammen und ergänzen sich perfekt“. Das öffnet auch den Blick für unterschiedliche Sichtweisen und Ansprüche. Auch für jede Zielgruppe ist die passende Reise dabei – vom jungen Menschen bis zum Best Ager.

Urlaub beginnt beim Einsteigen

Busreisen haben längst ihr verstaubtes Image abgelegt und Schmidt Omnibusreisen zeigt, wie vielfältig und komfortabel sie heute sein können. Ob entspannte Mehrtagesreise ans Meer oder in die Berge, Städtetrip, Musicalbesuch, Adventsfahrt oder Flusskreuzfahrt: Das Angebot ist unglaublich vielfältig: Über 300 Mehrtagesfahrten und 69 Tagesfahrten hat Schmidt im Programm.

Wer lieber aktiv unterwegs ist, ist bei den Wander- und E-Bike-Reisen bestens aufgehoben. Wie die Vorlieben auch immer aussehen: Die Gäste sollen ihren Urlaub von Anfang an genießen können. Deshalb organisiert Schmidt Omnibusreisen die Reisen als Komplettpaket – inklusive Anreise, Unterkunft und Rahmenprogramm.

Sicherheit fährt immer mit

Ob lange Fahrt oder Kurztrip: Sicherheit hat bei Schmidt Omnibusreisen höchste Priorität. Die modernen Reisebusse erfüllen die EURO-6-Abgasnorm und sind mit aktueller Sicherheits- und Komforttechnik ausgestattet.

Dazu gehören unter anderem eine Klimaanlage, ein WC an Bord, bequeme verstellbare Sitze sowie eine Bordküche für Kaffee und Tee und eine Bordbar mit erfrischenden Getränken. So wird selbst die Anreise zum entspannten Teil des Urlaubs.

Besonders wichtig sind die Menschen hinter dem Steuer: Die Busfahrerinnen und Busfahrer bringen viel Erfahrung und Gelassenheit mit. Natürlich werden auch die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten konsequent eingehalten.

Tradition bewahren, Zukunft gestalten

115 Jahre Unternehmensgeschichte sind für Schmidt Omnibusreisen kein Grund, sich auf Erreichtem auszuruhen. Im Gegenteil: Das Unternehmen investiert kontinuierlich in neue Fahrzeuge und moderne Technologien. Nachhaltigkeit spielt dabei ebenfalls eine immer größere Rolle – beispielsweise durch die Photovoltaikanlage am Unternehmensstandort in Lindenfels.

Auch hinter den Kulissen wird stetig weiterentwickelt. Digitale Buchungsprozesse und die Modernisierung des Online-Auftritts sorgen dafür, dass die Reiseplanung für Kundinnen und Kunden so unkompliziert wie möglich bleibt.

Verwurzelt im Odenwald – unterwegs in ganz Europa

Trotz aller Veränderungen ist eines in den vergangenen 115 Jahren geblieben: die enge Verbundenheit zur Region. Schmidt Omnibusreisen ist seit seiner Gründung in Lindenfels zuhause und gleichzeitig in ganz Europa unterwegs.

Viele Stammgäste schätzen vor allem die persönliche Atmosphäre, die langjährige Erfahrung und das gute Gefühl, sich um nichts kümmern zu müssen. Denn mit Schmidt Omnibusreisen kommt man nicht nur von A nach B. Es geht darum, besondere Reiseerlebnisse zu schaffen, die noch lange nachwirken.

Neue Ziele ab 2027

Auch nach 115 Jahren hat die Leidenschaft fürs Reisen bei Schmidt Omnibusreisen noch lange nicht das Endziel erreicht. Für den Katalog 2027 stehen bereits neue Ziele im Programm. Es lohnt sich also, regelmäßig auf der Webseite www.schmidt-bustouristik.de reinzuschauen. Hier findet man auch die Links zu den Sozialen Medien. Um keine Neuigkeiten und Aktionen zu verpassen, lohnt es sich hier www.schmidt-bustouristik.de/service/newsletteranmeldung/ den Newsletter zu abonnieren.

Im Reisebüro am Lindenplatz 1 in Lindenfels können Interessierte neben Busreisen auch Flugreisen und Kreuzfahrten buchen. Zusätzlich bietet „Schmidt Omnibusreisen“ die Vermietung von Bussen an, etwa für Schulen oder Vereine. Auch Kurreisen gehören zum Portfolio.