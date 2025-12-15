37-Jähriger rast durch Wald-Michelbach: Polizeiflucht endet auf Landesstraße
Ein 37-jähriger Autofahrer hat sich in Wald-Michelbach einer Polizeikontrolle entzogen und ist mit überhöhter Geschwindigkeit über rote Ampel geflüchtet.
Wald-Michelbach. Ein 37-jähriger Autofahrer hat sich am Samstagmittag einer Verkehrskontrolle in Wald-Michelbach entzogen und ist vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach den Mann gegen 13 Uhr in der Hammerstraße kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, gab Gas und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit. Dabei überfuhr er eine rote Ampel in der Ludwigstraße und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Beamten stoppten den Wagen wenig später auf der Landesstraße 3120 im Bereich der Kreidacher Höhe. Im Fahrzeug fanden die Polizisten mehrere als gestohlen registrierte Autokennzeichen. Zudem war das Auto nicht zugelassen. Gegen den 37-Jährigen leiteten die Ermittler mehrere Strafverfahren ein. Die Polizei sucht Geschädigte, die durch die Fahrweise des Mannes behindert oder gefährdet wurden und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06207 9405 0 entgegen. (bw)