Fürth

Achtung: Badeschlappen-Dieb im Fürther Freibad

Was es mit den kuriosen Vorfällen im Schwimmbad der Weschnitztaler Gemeinde auf sich hat.

Im Schwimmbad in Fürth werden immer wieder Badeschlappen geklaut, wie die Gemeinde berichtet. Foto: Gemeinde Fürth
Im Schwimmbad in Fürth werden immer wieder Badeschlappen geklaut, wie die Gemeinde berichtet.
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