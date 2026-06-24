Fürth Achtung: Badeschlappen-Dieb im Fürther Freibad Was es mit den kuriosen Vorfällen im Schwimmbad der Weschnitztaler Gemeinde auf sich hat. von Stefan Jünger 24.06.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Gemeinde Fürth Im Schwimmbad in Fürth werden immer wieder Badeschlappen geklaut, wie die Gemeinde berichtet. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: