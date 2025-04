Affolterbach: Zwei Brüder aus Aschbach entwickeln Roboter für den Pferdebetrieb

Affolterbach. Junge, technikverrückte Menschen mit innovativen Ideen gibt es nicht nur im Silicon Valley, sondern auch direkt im Überwald. Die Aschbacher Brüder Sven und Nils Arnold sind zwei von ihnen. Seit 2020 tüfteln sie an einem vollautomatischen Geräteträger. Was für Gärtner der Rasenmähroboter ist, ist für Pferdebetriebe der „ODW Robotics“. Entstanden aus einer „Schnapsidee“, ist der kleine, 200 Kilogramm schwere Roboter laut den beiden Brüdern deutlich erfolgreicher, als sie anfangs gedacht hätten. Um ihren Roboter zu vermarkten, gründen sie die Firma „ODW Engineering“ in Affolterbach.