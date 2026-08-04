Unfall

B38 in Fürth nach Unfall gesperrt - Strom ist weg

Lkw ist aus unklarer Ursache von Fahrbahn abgekommen und in Stromverteiler gekracht

Aktuell ist die Bundesstraße in Fürth nach einem Unfall gesperrt. Foto: Marco Schilling
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