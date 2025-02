Bergstraße/Odenwald. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewitter an der Bergstraße und im Odenwaldkreis am Donnerstagmittag. Die Warnung galt zunächst bis 13.30 Uhr. Nach DWD-Angaben besteht Gefahr vor Blitzschlag und umherfliegenden leichten Gegenständen. Gewitter der Stärke 1 von 4 seien in den Gebieten möglich. (dls)