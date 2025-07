Birkenau: 48-jährige Frau vermisst

Birkenau. Die 48-jährige Birkenauerin Monic Ollert ( Link zum Foto ) wird seit Mittwoch vermisst. Wie die Polizei berichtet, könne momentan nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könne.

Die 48-Jährige wurde zuletzt von Angehörigen am Mittwochmorgen an ihrer Wohnanschrift gesehen. Der letzte Kontakt erfolgte telefonisch am Mittag. Frau Ollert ist etwa 1,65 Meter groß, hat kurze blonde Haare und eine kräftige Statur.