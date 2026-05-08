Kommunalpolitik

Birkenau-Reisen: Kampfabstimmung im Ortsbeirat

In der konstituierenden Sitzung stehen die Wahlen in dem Birkenauer Ortsteil auf der Tagesordnung.

Der Ortsbeirat von Reisen (von links): Bürgermeister Milan Mapplasary, Jörg Trojan, Wolfgang Zwipf, Richard Klink, Ortsvorsteher Jörg Lieb, Sükrije Wohlrath, Aljoscha Feidner, Ursula Steinfatt und Jörg Stigler. Es fehlt Ralf Gärtner. Foto: Privat
Der Ortsbeirat von Reisen (von links): Bürgermeister Milan Mapplasary, Jörg Trojan, Wolfgang Zwipf, Richard Klink, Ortsvorsteher Jörg Lieb, Sükrije Wohlrath, Aljoscha Feidner, Ursula Steinfatt und Jörg Stigler. Es fehlt Ralf Gärtner.
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