Kommunalpolitik Birkenau-Reisen: Kampfabstimmung im Ortsbeirat In der konstituierenden Sitzung stehen die Wahlen in dem Birkenauer Ortsteil auf der Tagesordnung. von Stefan Jünger 10.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Privat Der Ortsbeirat von Reisen (von links): Bürgermeister Milan Mapplasary, Jörg Trojan, Wolfgang Zwipf, Richard Klink, Ortsvorsteher Jörg Lieb, Sükrije Wohlrath, Aljoscha Feidner, Ursula Steinfatt und Jörg Stigler. Es fehlt Ralf Gärtner. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: