Birkenauer Bäckerei Kadel droht Insolvenz

Zuerst war von einer Krankheit als Grund für eine „vorübergehende Schließung“ der Birkenauer Bäckerei Kadel die Rede. Dann aber machte immer häufiger das Gerücht von einer Insolvenz des Betriebs die Runde, ein Gerücht, das sich vor einigen Tagen als Wahrheit erwies. In seinen Insolvenzbekanntmachungen machte das Amtsgericht Darmstadt öffentlich, dass gegen die Bäckerei Kadel die „vorläufige Verwaltung“ angeordnet wurde.

Zur vorläufigen Insolvenzverwalterin wurde Sylvia Rhein von der Kanzlei Rhein Rechtsanwälte in Bensheim bestellt. Sie konnte am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion nur wenig Hoffnung auf einen Fortbestand der Birkenauer Bäckerei machen: „Ich gehe davon aus, dass der Betrieb nicht mehr weitergeführt wird“, ein Umstand, den die Anwältin selbst bedauert: „Ich bin auch traurig“, bekannte Sylvia Rhein, denn: „Es ist immer super, wenn wir sagen können, dass wir es geschafft haben und ein Unternehmen gerettet werden kann.“

Verfahren ergebnisoffen

Generell sei ein Insolvenzverfahren ergebnisoffen. Zunächst mache sich der Insolvenzverwalter ein umfassendes Bild vom Vermögen des Antragstellers. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es uns gelingt, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber es gibt natürlich auch Fälle, in denen der Betrieb schon zum Erliegen gekommen ist.“

Nach dem aktuellen Stand der Dinge sei also davon auszugehen, dass die Bäckerei mit ihren Filialen in Rimbach, Mörlenbach-Weiher und Weinheim dauerhaft geschlossen sein wird. Betroffen seien insgesamt 35 Mitarbeiter, von denen 20 in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis gestanden hätten.