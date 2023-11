Blechschäden und umgestürzte Bäume

Zwei Straßen gesperrt

Wesentlich länger war dagegen die Landesstraße 3120 zwischen Heppenheim-Erbach und der Juhöhe gesperrt. Gegen 22 Uhr wurden von dort umgestürzte Bäume gemeldet. „Dort waren auch vier Pkw in Gräben gerutscht und die Leute mussten zum Teil in umliegenden Gemeindehäusern untergebracht werden“, erklärte Hochstädter. „Die Juhöhe war einige Zeit von der Außenwelt abgeschnitten“, fügte er an. Die Aufräumarbeiten waren dann erst am Dienstagmorgen möglich. Am Montag gegen 18 Uhr kam es zu einem Unfall in der zugeschneiten Ludwigstraße in Wald-Michelbach, wodurch die Ortsdurchfahrt einige Zeit blockiert war. Etwa 20 Minuten später wurde die Polizei zu einem Zusammenprall eines Räumfahrzeugs mit einem Bus in Lindenfels gerufen. Gegen 19 Uhr stürzte auf der Straße zwischen Linnenbach und Erlenbach in Höhe des Erlenbacher Friedhofs ein Baum um und fiel auf ein dort geparktes Auto. Kurz nach 22 Uhr musste ein umgestürzter Baum in Krumbach entfernt werden.