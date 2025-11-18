Brombachtal: Unbekannte bauen Unfall mit Golfcart und flüchten zu Fuß
In Brombachtal haben zwei Unbekannte eine Spritztour mit einem gestohlenen Golfcart gemacht und endeten in der Leitplanke und begingen Unfallflucht. Hinweise gesucht.
Erbach/Brombachtal. In Brombachtal-Kirchbrombach hat sich in der Nacht zu Dienstag ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 0.30 Uhr zwei bislang unbekannte Personen mit einem Golfcart in der Schulstraße in Richtung Balsbach unterwegs. Das kleine Fahrzeug war zuvor in derselben Ortschaft entwendet worden.
Auf der Fahrt kam es vermutlich zunächst zu einer Kollision mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer. Wenig später prallte das Golfcart gegen eine Leitplanke. Die beiden Insassen ließen das beschädigte Fahrzeug stehen und flüchteten zu Fuß vom Unfallort. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Personen bei dem Aufprall verletzt haben könnten. Zudem wird geprüft, ob der Fahrer alkoholisiert war. Gegen die flüchtigen Personen wird wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie wegen Unfallflucht ermittelt.
Hinweise auf die beiden Flüchtigen oder Beobachtungen rund um den Vorfall nimmt die Polizeistation Erbach unter 06062/953-0 entgegen.