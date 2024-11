Bürgermeisterwahl in Abtsteinach: So war das OZ-Forum

„Wer von Ihnen hat schon eine Vorstellung, welchen Kandidaten er wählen wird?“ Diese Frage an das Publikum gehört zum Ablauf jedes OZ-Forums: Melanie Kummer und Stefan Jünger stellen sie zu Beginn des Abends, und es zeigt sich, dass sich nur wenige der 450 anwesenden Abtsteinacher bislang festgelegt haben. Zögerlich gehen Hände hoch in der vollen Mehrzweckhalle – etwa 30 Prozent wissen, wo sie ihr Kreuzchen machen werden. Seit Amtsinhaberin Angelika Beckenbach Erste Kreisbeigeordnete wurde, ist in der Gemeinde der Chefsessel vakant, und jetzt bewerben sich Karin Klemmer und Sven Bassauer um das Amt.