Bundestagswahl im Odenwald - Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich in der Region ab 

Weschnitztal/Fürth. Deutschland wählt am heutigen Sonntag einen neuen Bundestag. Seit den Morgenstunden sind die Wahllokale auch in der Region geöffnet - wir haben uns in Fürth und im übrigen Weschnitztal umgehört, wo schon am Sonntagmorgen reger Betrieb herrschte.



Als die Wahlhelfer kurz vor der Eröffnung um 8 Uhr in die Alte Schule im Fürther Ortsteil Lörzenbach kamen, standen dort schon die ersten Bürger Schlange. Gegen 11.30 Uhr hatte bereits über die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Und die Stimmung war gut, was zum einen gewiss am schönen Wetter lag, zum anderen aber auch an den gut aufgelegten Wahlhelfern, wie Ortsvorsteher Klaus Dörsam mit einem Lachen erwähnte.