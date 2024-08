Dachstuhl in Wald-Michelbach steht in Flammen

Einen relativ hohen Sachschaden gab es bei am Freitagnachmittag bei einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus im Wald-Michelbacher Gebiet Straßburg. Gegen 16.15 Uhr wurde nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen der Rettungsleitstelle Bergstraße das Feuer gemeldet. Die Feuerwehren aus Wald-Michelbach, Gadern und Schönmattenwag rückten mit gut 50 Einsatzkräften an, um die Flammen zu löschen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein älteres Wohnhaus, das jedoch renoviert wurde, wie Gemeindebrandinspektor Peter Capuani im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte. Trotz des schnellen Eingreifens der Brandschützer brannte der Dachstuhl komplett ab. "Der Rest des Gebäudes steht aber noch", sagte Capuani. Da das Anwesen abgelegen ist, musste die Feuerwehr zunächst eine Wasserversorgung aufbauen. "Das ging aber schnell vonstatten", betonte Capuani. Nach gut zwei Stunden wurden die Löscharbeiten eingestellt. "Da hat es nur noch gedampft", berichtete der Gemeindebrandinspektor.