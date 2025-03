Das Abtsteinacher Rathaus wird zur Kinder-Galerie

Abtsteinach. Ein Jahr voller Projekte und Unternehmungen. Die „Kinderinsel“ feiert Geburtstag. Was vor zwölf Monaten aus einer Notsituation heraus begann, ist längst zu einem festen Bestandteil der Gemeinde geworden. Jetzt lädt das Team rund um Leiterin Anita Rutz alle ein, einen Blick auf das zu werfen, was in dieser Zeit gewachsen ist. Eine bunte Vernissage im Rathaus zeigt die kreative Welt der kleinen Künstler, während ein süßer Geburtstagskuchenverkauf auf dem Rosenplatz die Feierlichkeiten abrundet. Zwei Veranstaltungen, die beweisen sollen: In der „Kinderinsel“ blühen die Ideen und das Gemeinschaftsgefühl um die Wette.