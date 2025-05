Das erwartet die Besucher der Überwälder Traumnacht

Überwald. Am 12. Juli zeigt sich der Überwald von Norden bis Süden kulturell von seiner schönsten Seite: Denn an diesem Sommerabend wird ab 18 Uhr zur 16. Überwälder Traumnacht eingeladen – und die Besucher werden somit zu Entdeckern auf der kulturellen Landkarte. An zehn Standorten in den Überwaldgemeinden – zwei in Grasellenbach, einer in Abtsteinach sowie sieben in Wald-Michelbach – können sie ihre Stecknadeln setzen, wenn zu Kultur, Kulinarischem und Historischem eingeladen wird. Und das in bewährter Form – und inklusive eines neuen Standorts: Unter-Schönmattenwag.