Mundart-Kolumne De Schorsch: Mer kenne es goanze Kuldurärwe Im Ourewoald konnschede Jodle, Ebbelwoi drinke und a Nuudel esse von Wolfgang Arnold 12.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Canva Design// WNOZ-Collage Die Eidgenosse häwwe dess midd demm Jodle nedd alloa fer sisch! Moand De Schorsch. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite