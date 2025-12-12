Mundart-Kolumne

De Schorsch: Mer kenne es goanze Kuldurärwe

Im Ourewoald konnschede Jodle, Ebbelwoi drinke und a Nuudel esse

Die Eidgenosse häwwe dess midd demm Jodle nedd alloa fer sisch! Moand De Schorsch. Foto: Canva Design// WNOZ-Collage
Die Eidgenosse häwwe dess midd demm Jodle nedd alloa fer sisch! Moand De Schorsch.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite