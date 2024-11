Sie rockten für Respekt und machten Party für ein gewaltfreies und sicheres Leben: Am Freitag wurde in Matthias Arras’ „Kutsch“ in Lindenfels ordentlich gefeiert. Doch zwischen kühlen Drinks und heißen Dancemoves gab es eine wichtige Botschaft: Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen hat das Frauen- und Gleichstellungsbüro des Kreises Bergstraße daher gemeinsam mit dem Arbeitskreis gegen Häusliche Gewalt das Projekt „Rocking4Respect“ initiiert. Mit von der Partie war auch Antidiskriminierungsnetzwerk Südhessen in Kooperation mit dem Frauenhaus Bergstraße.