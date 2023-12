Diakon Huber aus Rimbach hat eine weitere Aufgabe

Im Weschnitztal ist Diakon Martin Huber kein Unbekannter – nicht nur wegen seines zwanzigjährigen Wirkens als Seelsorger in der katholischen Pfarrgemeinde von Mörlenbach und von Weiher (2000 bis 2020). Heute lebt er mit seiner Frau in Rimbach und ist mittlerweile als Diakon im Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg tätig. Aber damit nicht genug: In der Suchtklinik Falkenhof bei Schönberg wirkt Martin Huber als Klinikseelsorger und für den Kreuzbund, die Selbsthilfeorganisation für Abhängige, als Diözesanseelsorger.

Aber die Aufgabe hat den ausgebildeten Logopäden gereizt. „Ich habe die Ausschreibung gelesen und gedacht: Das wäre doch was für dich. Und so habe ich mich nach 20 Jahren mal wieder für etwas beworben“, erzählt Huber mit einem Lächeln. Jetzt ist er froh, dass es mit der neuen Aufgabe geklappt hat. Auch wenn er sich gewisse Freiräume dafür schaffen musste.

Erst einmal „Klinken putzen“

In der Zwingenberger Pfarrei gibt es jetzt eine Gemeindereferentin, deshalb kann der Rimbacher sich dort auf seine Kerntätigkeiten, die Caritasarbeit und die Krankenbetreuung in Fehlheim und Zwingenberg, konzentrieren. „Sonst wäre es zeitlich kaum gegangen“, erklärt er. Deshalb trat er sein Amt als Behindertenseelsorger auch mit einem Jahr Verspätung an, nachdem sich die Personallage in der Pfarrei durch die neue Mitarbeiterin verändert hatte.