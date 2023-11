Die Erkältungswelle rollt weiter

Die Erkältungswelle rollt über Deutschland hinweg. Überall wird gehustet, geschnieft und geniest, die Viren haben Hochkonjunktur. Neben der Grippe sorgt auch Corona weiterhin für Erkrankungen, wenngleich diese nicht mehr so schwer sind als noch zu Zeiten der Pandemie. Dennoch hat das Kreiskrankenhaus in Heppenheim aufgrund einiger Ausbrüche auf verschiedenen Stationen die Schutzmaßnahmen wieder verschäft (wir haben berichtet).

Auch an den Hausarztpraxen im Odenwald geht diese Entwicklung nicht vorbei, wie die Abtsteinacher Gemeinschaftspraxis der Dres. Andrea Schindlmayr, Runa Siméon und Jens-Uwe Zimpel auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. „Insgesamt lässt sich auch in unserer Praxis ein Anstieg der Infekte, denen wieder gehäuft Corona zugrund eliegt, verzeichnen“, stellen die Ärzte fest.

Keine schweren Verläufe

In Praxisablauf integriert

Kritisiert worden war von Verbandsseite aus auch, dass den Ärzten weiterhin nur Fläschchen mit sechs Impfdosen zur Verfügung gestellt würden, was einen großen organisatorischen Aufwand mitbringen würde. Auch dies trat bei den Abtsteinacher Ärzten nicht ein: „Wir führen derzeit an ein bis zwei Tagen in der Woche Impfungen durch, je nach Nachfrage, wobei sich die Impfungen gut in den Praxisablauf integrieren lassen – an die Sechser-Vials ist man inzwischen gewöhnt und bestellt die Patienten, bis es Einzeldosen geben wird, dementsprechend ein.“