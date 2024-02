Die Ordnungspolizei hat jetzt Digitalfunk

Bisher war es nur Probe, ab sofort wird „Ernst gemacht“. Nämlich mit dem Digitalfunk, der jetzt ganz offiziell auch der Ordnungspolizei im Weschnitztal zur Verfügung steht. „Das ist ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit mit der Landespolizei, die schon jetzt sehr gut ist“, sagt Mörlenbachs Bürgermeister Erik Kadesch. Er hat gestern in die Räume der Ordnungspolizei in Groß-Breitenbach eingeladen, und gekommen sind Vertreter des Polizeipräsidiums Südhessen, außerdem aus Bensheim und Heppenheim, ebenso die Bürgermeister Holger Schmitt (Rimbach), Volker Oehlenschläger (Fürth), Michael Helbig (Lindenfels) und Milan Mapplassary (Birkenau).