Die Schilder stehen: In Mörlenbach ist jetzt Tempo 30

Zu Wochenbeginn wurden entlang der B 38 auch in Mörlenbach die Schilder aufgestellt, die dem Straßenverkehr ein Tempo von 30 Stundenkilometern vorschreiben. „Am Montag und Dienstag wurde diese Maßnahme umgesetzt“, sagt Bürgermeister Erik Kadesch und ergänzt, dass ihm bewusst sei, wie das bei manchen in der Bevölkerung ankomme: „Das war ja in den Nachbargemeinden auch nicht besser.“