Wie viel kostet ein Döner „mit alles“ und „bissel scharf“?

Ex-Fußball-Nationalspieler und FC Köln-Idol Lukas Podolski investiert seit 2014 in Döner und ist an der Fast-Food-Kette „Mangal“, von der es mittlerweile in Köln elf, in ganz Nordrhein-Westfalen 20 Filialen gibt, beteiligt. „Poldis Sandwich“, so der Name des großen Döners, kostet 8,90 Euro. Ganz so teuer sind die Döner im Weschnitztal im Schnitt nicht. Wir waren in Mörlenbach, Rimbach und Fürth unterwegs und haben uns mit den Kollegen von Lukas Podolski unterhalten, die Preise verglichen und natürlich probiert.

In Mörlenbach würzt Güven Tutal im „Ahoglu“ in der Bonsweiherer Straße 2 seine Hähnchen- und Kalbfleisch-Döner mit natürlichen, türkischen Gewürzen selbst. Das Besondere: „Sie sind ohne Konservierungsstoffe, Phosphate und Geschmacksverstärker“, sagt Tutal, der das Geschäft 2021 von seinem Vater übernommen hat. Qualitativ sei nichts Besseres in der Region zu bekommen, sagt er. Während bei ihm der Hähnchendöner sieben Euro kostet, muss er für das Kalbfleischexemplar aufgrund der teuren Fleischpreise neun Euro verlangen.

Wo kommt der Döner her? Der Begriff „Döner Kebab“ kommt aus dem Türkischen. Döner bedeutet so viel wie „sich drehend“ und Kebab ist das türkische Wort für gegrilltes oder gebratenes Fleisch. Ein „Döner Kebab“ ist also letztlich „sich drehendes Grillfleisch“.

Ähnlich wie beim griechischen Gyros werden Fleischscheiben in mehreren Schichten auf einen senkrecht stehenden Spieß gesteckt. Die Fleischscheiben werden zuvor noch in einer speziellen Mischung aus Joghurt und Gewürzen mariniert.

Dadurch, dass sich der Spieß beim Grillen dreht, wird das Fleisch von allen Seiten rundum knusprig.

Erstmals wurde der Kebab im Jahr 1936in Anatolien erwähnt. Zu der Zeit wurde der sogenannte "Sis Kebab" noch auf einem horizontalen Spieß über Holzkohle gegrillt. Verwendet wurde ausschließlich Hammelfleisch. Auch schon damals wurde das in Streifen geschnittene Fleisch in Brotteig gewickelt und dann serviert.

Taschengeld für Döner

Der „Rimbacher Döner & Pizza“-Imbiss ist seit 23 Jahren in der Schloßstraße 4 zuhause. Seit sieben Jahren hat hier Baris Saci das Sagen. Sieben Euro kostet bei ihm ein großer Döner, 5,50 Euro ein Kleiner. „Eigentlich müsste ich für beide Varianten einen Euro mehr verlangen“, meint er. „Aber ich weiß nicht, ob das meine Kunden mitmachen würden.“ Immerhin ist sein Dönerladen erste Anlaufstelle bei Kindern und Jugendlichen – wenn nicht gerade Schulferien sind. Und die müssten oft mit ihrem Taschengeld bezahlen. Wenige Meter weiter beim „CityDöner“ in der Rathausstraße 9 bietet Seyfi Altun Dönerspieße, bei denen Kalb und Pute gemeinsam auf einem Dönerspieß verarbeitet werden, an. Sieben Euro kostet der große Döner, fünf Euro die kleine Ausgabe – gerne auch „mit alles“ und „bissel scharf“. Immer mehr gewünscht werden hier die Menüs, die er anbietet. Döner, Pommes und eine Getränkedose für 10,50 Euro sorgen dafür, dass der erste Hunger bald schon der Vergangenheit angehört.

Foto: Michael Callies Baris Saci bei der Arbeit in seinem „Rimbacher Döner & Pizza“. Seit 23 Jahren gibt es den Döner-Imbiss bereits an Ort und Stelle.

Deutscher Metzger

Gleich drei Döner-Imbisse gibt es in Rimbach und so hat auch der „Dilan Döner“ seine Stammgäste in der Gymnasiumstraße 15. Hassan Sönmez bezieht sein Kalbfleisch schon viele Jahre von einem deutschen Metzger. Auf die Frage, ob er denn mehr junge oder ältere Gäste hat, erinnerte er sich an einen 90-Jährigen, der früher regelmäßig kam. Sein Problem sei, dass sein Standort in einer Nebenstraße ist. Aber er sei zufrieden und wolle sich nicht beklagen. Für 7,50 (großer Döner) und 5,50 (kleiner Döner) wird man hier satt.

Frank Milbert ist regelmäßig Gast bei „Troja Döner & Pizza“ in der Fürther Fahrenbachstraße 2. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier einfach“, sagt er und führt genüsslich eine Gabel vom Dönerteller, der vor ihm steht, in seinen Mund. Sieben Euro beziehungsweise 5,50 Euro kosten hier die Döner Kebab. Die dürften eigentlich aufgrund eines Reinheitsgebotes seit 2020 gar nicht als solche angepriesen werden. Im „Fürther Döner“ in der Heppenheimer Straße gab es deshalb bei der Neueröffnung vor zwei Jahren Ärger mit dem Ordnungsamt, erinnert sich Inhaber Serdar Yaman. „Ich wollte damals keinen Stress.“ Deshalb heißt sein Döner, zumindest offiziell auf der Speisekarte, seitdem „Fürther Sandwich“ – ähnlich wie der von Podolski. Für 7,50 Euro und 5,50 Euro ist man hier dabei. Bei ihm erhalten die Hungrigen nur die Variante mit Hähnchenfleisch. Gleich nebenan im „Royal Kebab“ sind die Döner ein wenig günstiger. 7 Euro und 5 Euro muss hier bezahlt werden.

Foto: Michael Callies Ein typischer Döner aus dem Weschnitztal. Ganz wichtig: "bissel scharf".