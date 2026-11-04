Abtsteinach

Dreiste Aktionen in Abtsteinach

Eine Baustelle wird zum Parkplatz, andernorts gibt es eine böse Überraschung.

In der Götzensteinstraße in Ober-Abtsteinach laufen derzeit Sanierungsarbeiten. Die Baustelle wurde nun dazu benutzt, dort Autos zu parken. Foto: Stefan Jünger
In der Götzensteinstraße in Ober-Abtsteinach laufen derzeit Sanierungsarbeiten. Die Baustelle wurde nun dazu benutzt, dort Autos zu parken.
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