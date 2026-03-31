DRK Gorxheimertal zieht Bilanz

Gorxheimertal. Auf ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr blickte der DRK-Ortsverein Gorxheimertal bei seiner Jahreshauptversammlung im Sängerheim des GV Eintracht zurück. Vorsitzender Rudolf Schmitt, der kürzlich mit dem Landesehrenbrief ausgezeichnet wurde, freute sich neben zahlreichen Mitgliedern auch mehrere Ehrengäste zu begrüßen, darunter den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Klaus-Dieter Schmitt, Bürgermeister Frank Kohl sowie Vertreter von Feuerwehr und DRK-Kreisverband. Über sein Engagement und die Zukunft des Ehrenamts sprach er mit WN/OZ.

Im Mittelpunkt der Jahresberichte stand einmal mehr das große Engagement der Aktiven. So wurden im vergangenen Jahr bei vier Blutspendeterminen insgesamt 341 Blutkonserven gewonnen. Unter den Spendern befanden sich insgesamt 14 Erstspender. Allerdings müsse die Zahl der Spender pro Termin künftig auf 100 begrenzt werden aus Personal- und Zeitgründen des Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen.

1.551 Dienststunden geleistet

Die Bereitschaft des DRK-Ortsvereins zählt derzeit 25 aktive Mitglieder, aufgeteilt in elf Frauen und 14 Männer. Neben zahlreichen Aus- und Fortbildungen engagierten sich die Helfer auch bei Einsätzen: Insgesamt wurden 1.551 Dienststunden geleistet, darunter 15 Einsätze sowie 14 Alarmierungen der First-Responder-Einheit. Ein besonderer Schwerpunkt lag zudem auf der Sanierung der Küche in der Unterkunft, die größtenteils in Eigenleistung umgesetzt wurde. Die Helfer beteiligten sich auch an der Begehung des Saukopftunnels als überregionale Fortbildung mit DRK und der Feuerwehren Birkenau und Weinheim. Zwei Gorxheimertaler DRKler beteiligten sich auch am First-Responder-Tag in Einhausen. In diesem Jahr wird der Aktionstag in Gorxheimertal stattfinden.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ehrungen und Wahlen beim DRK Gorxheimertal Der DRK-Ortsverein Gorxheimertal ehrte mehrere Mitglieder: Für ihre Treue wurden zahlreiche passive und aktive Mitglieder ausgezeichnet. Der stellvertretende Vorsitzende des DRK-Kreisverbands Felix Kusicka ehrte die passiven Mitglieder Birgit Bertram, Karl-Heinz Stach, Uwe Metz und Bernhard Blassat (für 25 Jahre), Arno Schäfer (für 50 Jahre) sowie Inge Kunkel und Aloisia Weißbach (für 60 Jahre). Folgende aktive Mitglieder wurden ausgezeichnet: für fünf Jahre Victor Kippka, für 30 Jahre Sabrina Bessler und Volker Fischer sowie für 55 Jahre Rudolf Schmitt. Der neugewählte Vorstand: Vorsitzender: Rudolf Schmitt; stellvertretende Vorsitzende: Stefanie Fischer; Schatzmeister: Frank Kohl; Schriftführerin: Diana Schwärzer; Beisitzer: Sabrina Bessler, Nicolas Schmitt, Berthold Kohl, Michael Wabro; Kassenprüfer: Sabrina Bessler und Klaus-Dieter Schmitt.

Der DRK-Ortsverein ist auch als Logistikgruppe im Kreis Bergstraße aktiv. Diese stellte ihre Leistungsfähigkeit erneut unter Beweis. Mit umfangreicher Ausstattung – von Fahrzeugen über Zelte bis hin zu Feldbetten – unterstützt sie überörtliche Einheiten im Kreisgebiet. Im vergangenen Jahr war der Ortsverein als Teil des zweiten Betreuungszugs des DRK Bergstraße auf der A 5, zwischen Zwingenberg und Bensheim, im Einsatz, als sich im Juli bei über 35 Grad Celsius die Fahrbahndecke gehoben hatte. Insgesamt 50 ehrenamtliche Helfer versorgten die Autofahrer mit Getränken, die in einem kilometerlangen Stau standen.

Foto: DRK Gorxheimertal Ehrungen für jahrzehntelanges Engagement standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung.

In Ausstattung investiert

Finanziell musste der DRK-Ortsverein vor allem in die Ausstattung investieren: Neben der Küchensanierung schlug insbesondere die Beschaffung neuer persönlicher Schutzausrüstung wie Helme, Schuhe und Handschuhe zu Buche. Einnahmen konnten unter anderem durch die Teilnahme am Weihnachtsmarkt erzielt werden, der zugleich ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens ist. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Führung der Finanzen. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet. Bei den anschließenden Wahlen wurden sämtliche Amtsinhaber in ihren Positionen bestätigt. Vorsitzender bleibt Rudolf Schmitt, seine Stellvertreterin ist weiter Stefanie Fischer.

„Freie Fahrt für Einsatzkräfte“

In den Grußworten hoben die Vertreter von Gemeinde, Feuerwehr und Kreisverband die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit hervor. Bürgermeister Kohl dankte insbesondere für die medizinische Versorgung durch die First-Responder-Einheit und sicherte auch künftig die Unterstützung der Gemeinde zu, beispielsweise in Form der Stellung der Unterkunft und bei der Versicherung der Einsatzfahrzeuge. Kohl sicherte zudem zu, in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk Weschnitztal unter dem Motto „Freie Fahrt für Einsatzkräfte“ die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge im Ortsgebiet weiter zu prüfen und zu verbessern. Bereits im vergangenen Jahr fand die erste Begehung mit der Feuerwehr statt, bei der erhebliche Engstellen vor allem in den Seitenstraßen durch verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge festgestellt wurden (wir haben berichtet). In diesem Jahr werden weitere Prüfungen folgen.