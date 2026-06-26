Birkenau

Eichenprozessionsspinner: Mehrere Funde in Birkenau

Wie die Gemeinde mit den für Menschen und Tiere gefährlichen Raupen umgeht.

Ein Hinweisschild warnt vor den Eichenprozessionsspinnern. Auch in Birkenau gab es jetzt einige Funde. Foto: Fritz Kopetzky
Ein Hinweisschild warnt vor den Eichenprozessionsspinnern. Auch in Birkenau gab es jetzt einige Funde.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 9,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-25%

89,88 €

im Jahr

  • Statt 119,88 € nur 89,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Eichenprozessionsspinner auch in Rimbach entdeckt: Gemeinde sperrt Weg
Gefährliche Raupen am Wegesrand

Eichenprozessionsspinner auch in Rimbach entdeckt: Gemeinde sperrt Weg

In Rimbach sind Eichenprozessionsspinner entdeckt worden. Die Gemeinde warnt vor den Raupen – denn ein Kontakt kann unangenehme Folgen haben.

18.06.2026

Wieder Spielplatz wegen Eichenprozessionsspinner gesperrt
Raupen verursachen Juckreiz

Wieder Spielplatz wegen Eichenprozessionsspinner gesperrt

Juckreiz, Hautausschlag, Atemprobleme: Der Eichenprozessionsspinner sorgt erneut für Sperrungen. Wann geht der Befall zurück?

15.06.2026

Alarm in Fürth: Eichenprozessionsspinner auf dem Scheppel
Fürth

Alarm in Fürth: Eichenprozessionsspinner auf dem Scheppel

Die Gemeinde hat einen befallenen Baum vorsichtshalber abgesperrt. Eine Fachfirma wird beauftragt, die Raupen zu entfernen.

01.06.2026

Gefährliche Raupen an Bäumen - das rät eine Expertin
Eichenprozessionsspinner

Gefährliche Raupen an Bäumen - das rät eine Expertin

Winzige Brennhaare, große Wirkung: Der Eichenprozessionsspinner sorgt für Hautreizungen – sogar ohne direkten Kontakt mit einem Tier. Eine Expertin gibt Tipps.

27.04.2026

Gefährliche Raupenhaare - Darauf müssen Spaziergänger achten
Eichenprozessionsspinner

Gefährliche Raupenhaare - Darauf müssen Spaziergänger achten

Wenn an Eichen größere Gespinstnester zu sehen sind, dann könnte der Eichenprozessionsspinner dort leben. Wie gefährlich sind die Raupen für den Menschen? Was muss man bei einer Berührung tun?

15.06.2025