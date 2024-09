Ein seltener Blick auf die Natur

Es wird wieder bunt in der Siedlungsstraße: Nach langer Pause kehren Kunstausstellungen wieder zurück in das Rathaus von Gorxheimertal. Am Donnerstag, 26. September, um 18 Uhr, lädt der Fotograf Jürgen Busse (Archivbild: Marco Schilling) erstmalig wieder zur Vernissage seiner neuen Ausstellung in die Siedlungsstraße ein. Unter den Titeln „Vogelparade“ und „Magic Mushrooms – Die magische Welt der Pilze“ wird Busse eine beeindruckende Sammlung von Fotografien zeigen, die die Schönheit und Vielfalt der Natur in atemberaubenden Farben und Formen einfängt und in einem ganz neuen Licht präsentiert.