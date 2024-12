Am Samstag (14. Dezember), sind Kriminelle in ein Einfamilienhaus "Im Mühlacker" in Birkenau eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten sie die Terrassentür auf und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten die Täter Geld und Armbanduhren in die Hände. Mit der Beute traten sie die Flucht an.