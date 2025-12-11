Erbach: Auto fährt nach Unfall auf Kreisstraße 89 einfach weiter
Auto streift Spiegel eines Transporters eines 68-Jährigen. Der andere Fahrer fährt einfach weiter. Polizei sucht Zeugen.
Erbach/Odenwaldkreis. Auf der Kreisstraße 89 zwischen Rehbach und Langen-Brombach hat es am Mittwoch (10.12.) gegen 17 Uhr einen Unfall gegeben. Ein 68-jähriger Mann aus dem Odenwald war mit einem Wagen eines Transportunternehmens unterwegs, als ihm auf der schmalen Straße ein anderes Auto entgegenkam.
Da die Straße so schmal ist, berührten sich die Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln. Am Auto des 68-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der andere Fahrer hielt nicht an und fuhr einfach weiter.
Die Polizei in Erbach sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die etwas über das andere Auto oder dessen Fahrer sagen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06062 9530 entgegengenommen. (tak)