Fahrräder aus Rimbach für zwei Waisenkinder

Immer wieder hält Ukraine-Helfer Grant Carmine die Rimbacher mit kurzen Texten, Filmen und Bildern auf dem Laufenden, wenn er mit seinem Transporter unterwegs sind. Seit Mitte November sind der gebürtige Neuseeländer und sein Mitstreiter Stephan Kotthaus wieder in der Ukraine, bringen den Bewohnern von Altenheimen, Kranken- und Waisenhäuser dringend gebrauchte Sachen, kümmern sich aber auch um Armee- und Pioniereinheiten. Der Transporter, mit dem sie fahren, war zu Beginn der Reise bis obenhin vollgepackt, unter anderem mit Medikamenten, Verbandszeug, aber auch Lebensmitteln, Geräten wie Stromerzeugern und Trennschleifern und vielem mehr. Derzeit sind sie in der Gegend von Zaporizhia und schicken Bilder von Winterstürmen und tief verschneiten Landschaften.

Aus Schneeverwehungen gezogen

Denn seit einigen Tagen schneit es in dem Kriegsgebiet, nachdem die Straßen zuvor zum Teil unpassierbar waren, da die Räder immer wieder im tiefen Schlamm stecken blieben. Jetzt zeigen die Filme dramatische Stürme, in denen etwa ein Feuerwehrfahrzeug einen Rettungswagen mit dem Seil auf die Straße zieht.

Carmine schreibt: „Meine Fahrt von 280 Kilometern, die normalerweise drei bis vier Stunden dauert, hat fast zwölf Stunden gedauert.“ Unterwegs schleppten die beiden mit ihrem Transporter drei Fahrzeuge aus Schneeverwehungen ab, und man merkt seinen Schilderungen eine gewisse Fassungslosigkeit an: „Ich habe immer wieder festgestellt, dass ukrainische Autofahrer grundsätzlich keine Abschleppseile und Starterkabel dabei haben; ich weiß nicht, warum.“

Yevgenia ist vier Jahre alt und Serhiy zehn. Beide sind Kriegswaisen und leben mittlerweile bei Pflege- beziehungsweise Adoptiveltern. Die Kleine lerne gerade Radfahren, der Junge beherrsche es bereits, fährt der Helfer fort: „Er hat aber nie ein eigenes Fahrrad gehabt.“ Die Spenden stammen aus der Rimbacher Fahrradwerkstatt in der Begegnungsstätte. Apropos Rimbach: Einige Tage zuvor traf Carmine auf einer Straße in Konotop zufällig eine Mutter mit einem kleinen Mädchen an der Hand, die ihn auf Deutsch ansprach.