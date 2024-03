Freund in Grasellenbach überfallen, um Schulden einzutreiben

Wegen besonders schweren Raubs muss sich seit Mittwoch ein 39-Jähriger vor der 14. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt verantworten. Jan K. soll im September 2022 sein Opfer in Grasellenbach aufgesucht haben, um Drogenschulden in Höhe von 1200 Euro einzutreiben.

"Am Hals gepackt"

Laut Anklageschrift soll der Beschuldigte bei seinem damaligen Freund um die Mittagszeit geklingelt haben. Dieser habe die Tür persönlich geöffnet, daraufhin habe ihn Jan K. „am Hals gepackt“, an die Wand gedrückt und in die Wohnung gezerrt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte, der in Begleitung von vier weiteren Personen gewesen sein soll, sein Opfer mit einem Schlagstock bedrohte, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen.