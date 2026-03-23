Rimbach. Moos in den Fugen, dunkle Beläge auf der Terrasse, Verfärbungen auf Pflaster oder Naturstein: Viele Außenflächen verlieren im Laufe der Zeit deutlich an Glanz. Was früher gepflegt und hochwertig aussah, wirkt schnell grau, ungepflegt oder verwittert. Genau hier kommen „Die Waschbären“ ins Spiel. Das Unternehmen aus Rimbach hat sich auf die professionelle Reinigung von Außenflächen spezialisiert und sorgt dafür, dass Einfahrten, Wege, Mauern, Terrassen und Dächer wieder einen sauberen und ansprechenden Eindruck machen.

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Kraftvolle Technik trifft auf fachgerechtes Vorgehen

Für die Reinigung setzen „Die Waschbären“ moderne Spezialtechnik ein: gearbeitet wird mit bis zu 500 bar Wasserdruck, zusätzlich kann Luftdruck beigemischt werden, um die Reinigungswirkung je nach Fläche weiter zu verbessern. Auch Heißwasser mit bis zu 100 °C kommt zum Einsatz, wenn Verschmutzungen besonders hartnäckig sind.

Doch gerade bei anspruchsvollen Oberflächen gilt: Nicht maximaler Druck ist entscheidend, sondern das richtige Zusammenspiel aus Technik, Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Deshalb werden Druck, Temperatur und Vorgehensweise immer individuell auf das jeweilige Material abgestimmt. So kann gründlich gereinigt werden, ohne die Oberfläche unnötig zu belasten.

Foto: Eugen Ganshorn Foto: Eugen Ganshorn Foto: Eugen Ganshorn Foto: Eugen Ganshorn Foto: Eugen Ganshorn Foto: Eugen Ganshorn Foto: Eugen Ganshorn Foto: Eugen Ganshorn Ein verdrecktes Dach vor der professionellen „Die Waschbären“-Reinigung. Ein sauberes Dach nach der professionellen „Die Waschbären“-Reinigung. Ein in die Jahre gekommener Weg vor der professionellen „Die Waschbären“-Reinigung. Nach der professionellen Arbeit von „Die Waschbären“ erstrahlt der Weg in neuem Glanz. Eine verdreckte und vermooste Treppe. „Die Waschbären“ sorgten dafür, dass die Treppe wieder aussieht wie neu. Auch diese Terrasse hat mit der Zeit, ihre besten Jahre hinter sich gelassen. Nach dem „Die Waschbären“-Einsatz kann sich auch diese Terrasse wieder von ihrer besten Seite zeigen.

Gründlich reinigen, Werte erhalten

Ob Fliesen, Sandstein, Naturstein, Pflasterflächen oder Dächer - jede Oberfläche hat ihre eigenen Anforderungen. Deshalb wird vor Beginn der Arbeiten genau geprüft, welcher Reinigungsweg sinnvoll ist. Ziel ist nicht nur ein kurzfristiger Reinigungseffekt, sondern ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann und zum Werterhalt der Fläche beiträgt.

Zum Angebot von „Die Waschbären“ gehören dabei nicht nur klassische Reinigungsarbeiten, sondern je nach Bedarf auch ergänzende Leistungen wie das Verfugen oder anheben von abgesackten Flächen. So entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das den Außenbereich sichtbar aufwertet.

Sauberkeit endet nicht an der gereinigten Fläche

Ein Punkt, auf den das Team besonderen Wert legt, ist die Arbeitsweise vor Ort. Denn für „Die Waschbären“ zählt nicht nur das Endergebnis auf der Fläche selbst. Genauso wichtig ist, dass das Umfeld sauber und ordentlich hinterlassen wird. Nach Abschluss der Arbeiten soll nichts drumherum schmutziger sein als vorher - auch das gehört für das Unternehmen zu professioneller Dienstleistung.

Seriös, transparent und nachvollziehbar

Gerade in einem Markt, in dem Kunden nicht immer nur gute Erfahrungen machen, setzen „Die Waschbären“ bewusst auf Seriosität und Transparenz. Dazu gehören ein schriftliches Angebot, klar nachvollziehbare Leistungen, persönliche Erreichbarkeit und selbstverständlich eine ordnungsgemäße Rechnung.

Damit hebt sich das Unternehmen bewusst von Anbietern ab, die ohne klare Unterlagen arbeiten. Für Kunden bedeutet das vor allem eines: mehr Sicherheit, mehr Vertrauen und eine saubere Grundlage von Anfang an.

Foto: Fritz Kopetzky „Die Waschbären“ sind mit ihrer Fahrzeug-Flotte für alles gewappnet.

Die Waschbären Goethestraße 14, 64668 Rimbach Telefon: 0176 / 616 693 97 www.diewaschbaeren.de

Schon vorab wissen, womit zu rechnen ist

Ein besonderer Service ist der Kostenrechner auf der Webseite. Dort können Interessenten bereits vorab einschätzen, in welchem Rahmen sich eine Reinigung ungefähr bewegt. Zusätzlich bieten „Die Waschbären“ eine kostenlose Beratung und eine Probereinigung an.